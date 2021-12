"É preciso gerar uma nova masculinidade", diz secretária sobre violência contra as mulheres

O comportamento abusivo dos homens diante das mulheres precisa passar por transformações. Esta é a avaliação da secretária estadual de Políticas para as Mulheres, Julieta Palmeira, que afirma: "É preciso gerar uma nova masculinidade". A titular da SPM foi entrevistada, nesta quinta-feira, 20, no programa Isso é Bahia, da Rádio A TARDE FM.

Com a cidade em clima festivo, por conta da chegada do Carnaval, a secretária reforçou a necessidade da denúncia - por meio da Central de Atendimento à Mulher (Disque 180) - contra situações consideradas abusivas. Além do meio telefônico, Julieta Palmeira orienta as vítimas a procurarem as delegacias especializadas (Brotas e Periperi), que funcionarão 24 horas, com a presença de advogadas, assistentes sociais e psicólogas.

"Estamos com estas parcerias, que podem contribuir decisivamente para que não haja dificuldades nas denúncias de violência e entendendo que vale a Lei da Importunação Sexual", disse, destacando a validade da legislação. "Antes era apenas uma contravenção, agora virou crime passível de 1 a 5 anos de prisão", completou.

"Não é não!"

Para a secretária, as ações de enfrentamento precisam de mobilização conjunta. Neste sentido, Julieta Palmeira destaca a importância de campanhas como a "Respeita as Mina" e o "Não é não!".

"É preciso unir governo e sociedade civil neste desafio que é o enfrentamento da violência contra as mulheres. Se a gente não entender isso, fica muito difícil, porque não é um problema só de ter leis. Temos leis, muito avançadas até, como é o caso da Lei Maria da Penha e a Lei de Feminicídio (que qualificou o homicídio de mulheres)", lembrou, salientando não ser apenas uma questão de polícia, mas de os órgãos competentes atuarem para a efetivação destas leis.

>>>Casa Respeita as Mina é inaugurada no Pelourinho

A titular da pasta afirmou, ainda, que a Respeita as Mina, que chega à sua quarta edição no Carnaval baiano, tem o objetivo de romper a cultura do machismo. "Antes, muitas mulheres nem percebiam que estavam sofrendo, havia uma naturalização dos vários tipos de violência, e não estou falando da violência letal. Agora o mérito da campanha é, em primeiro lugar, levar o reconhecimento de não naturalizar a violência contra as mulheres", avaliou. A iniciativa, segundo ela, estimula vítimas e testemunhas a denunciarem.

adblock ativo