“É algo sem precedentes na literatura”, diz Marinha sobre petróleo em Abrolhos

Pequenas pelotas do óleo cru que atinge as praias do Nordeste foram encontradas na manhã deste sábado, 2, na Ilha de Santa Bárbara, no Arquipélago de Abrolhos, Litoral Sul da Bahia. O material já tinha sido encontrado nesta sexta-feira, 1, no final do dia, próximo à Ponta da Baleia, em Caravelas.

As informações foram confirmadas pelo vice-almirante Silva Lima, comandante do segundo Distrito Naval, Marinha do Brasil (MB), em coletiva realizada na sede do órgão, no Comércio. O comandante ressaltou o que as ações preventivas estão sendo modificadas de acordo com os acontecimentos, visto que o órgão está lidando com um fato inédito e dinâmico.

“Não podemos esquecer nunca o ineditismo do que está acontecendo. Estamos combatendo algo que não existe precedentes na literatura. Estamos atuando, de acordo com nossas possibilidades, com esse fato inédito e de difícil identificação”, salientou o vice-almirante.

Mais de duas mil pessoas, segundo a Marinha, estão envolvidas no processo de monitoramento da chegada das manchas, trabalhando em medidas preventivas para o caso de um maior volume de óleo chegar. Desde setembro, o monitoramento é realizado em todas as praias de Caravelas até a divisa de Sergipe com Alagoas.

Seis navios da Marinha e dois da Petrobrás atuam na operação, que conta também com o apoio de sete aeronaves. Na Ilha de Santa Bárbara, atingida neste sábado, foi realizado um reposicionamento de pessoal, com um grupo formado por 30 pessoas e apoio de oito botes. Existe, também, uma outra equipe em terra composta por marinheiros, voluntários e entidades ligadas a órgãos públicos.

A Ilha de Santa Bárbara é, segundo o comandante Silva Lima, o maior ponto de apoio para a operação e está sempre guarnecida, sendo um local mais fácil de deslocar pessoas para os demais pontos do arquipélago.

*Sob a supervisão da jornalista Keyla Pereira

