Duzentos e oito mil veículos são notificados por atraso de pagamento do IPVA

Duzentos e oito mil veículos foram notificados pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz), em 2019, por falta de pagamento do IPVA, com placas de número de 1 ao 8.

Segundo informações da Sefaz, quem ainda não efetuou o pagamento do IPVA no prazo estabelecido no calendário, pode a receber notificação e multa por conta do atraso para quitar o tributo.

Pelo site do órgão, o documento pode ser regularizado com 70% de desconto sobre o valor da multa, se o pagamento for efetuado antes do ajuizamento da execução fiscal. O contribuinte pode consultar a situação do IPVA pelo site da Sefaz.

Se o dono do veículo ainda não tiver sido notificado é só ir a uma agência ou caixa eletrônico dos bancos do Brasil, Bradesco ou Bancoob e efetuar o pagamento com o número do Renavam. A outra maneira é ir a um posto de atendimento da Sefaz nos postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) ou nas inspetorias fazendárias no interior do estado.

adblock ativo