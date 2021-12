Duplo homicídio é registrado em bairro de Camaçari

Dois homens foram mortos no bairro 46, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na noite desta quinta-feira, 27. De acordo com informações da Assessoria de comunicação da Polícia Militar, o duplo homicídio foi registrado por volta das 21h, na rua Abaré.

Policiais do 12° Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados pela central da unidade para atender a uma denúncia de disparos de arma de fogo.

No local, os PMs encontraram Vlademário dos Santos Silva e Vagner Nogueira do Santos feridos. Eles foram socorridos ao Hospital Geral de Camaçari (HGC), mas não resistiram aos ferimentos. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.

