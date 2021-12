Duplicação da Maternidade João Batista Caribé é autorizada

A ordem de serviço para a duplicação da Maternidade João Batista Caribé, no bairro de Coutos, Subúrbio Ferroviário de Salvador, foi assinada na manhã deste sábado, 5, pelo governador Rui Costa. A unidade, que hoje conta com 40 leitos, passará a ter 80, sendo 60 de internação clínica e cirúrgica. A medida representa um investimento de R$ 30 milhões, aplicados em obras e equipamentos.

Também serão construídas na maternidade, que funcionará 24 horas por dia, novas estruturas, novas estruturas, como um Centro de Parto Normal, um terraço para a convivência de pacientes e funcionários, com vista para o mar, um pátio de serviços e de uma área para gases medicinais e abrigo de resíduos, além de estacionamentos.

Para continuar a dar assistência às pacientes da unidade, os atendimentos, durante as intervenções, vão ser realizados na Unidade de Emergência de Plataforma, que foi devidamente adequada para acolher casos dessa natureza. Além disso, as equipes de obstetrícia e ginecologia foram reforçadas na Maternidade Albert Sabin, no bairro de Cajazeiras, além do Hospital Menandro de Faria, no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

