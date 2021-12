Dupla tenta se 'refrescar' em ar-condicionado de banco e fica presa

Dois jovens foram resgatados após ficarem presos em uma agência do Bradesco no município de Caculé (a 642 quilômetros de Salvador). A dupla entrou na área de autoatendimento do banco para se "refrescar" no ar-condicionado do local, mas a porta travou e eles ficaram presos.

Eles tiveram que esperar cerca de duas horas para serem liberados, já que a agência estava fechada no momento do acidente.

Os jovens foram soltos após um homem que mora perto do banco perceber que eles estavam presos. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar um funcionário do banco que tinha a chave da agência.

adblock ativo