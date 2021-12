Dupla suspeita de tráfico é presa em Santo Antônio de Jesus

Dois homens foram presos em flagrante nesta terça-feira, 21, de tráfico de drogas na cidade de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano.

De acordo com a Polícia Civil, com Manoel Reis dos Santos Filho, de 20 anos, e Rogério de Souza Barbosa Filho, 38, foram apreendidos 1,5 quilo de maconha, cocaína, dois carregadores de pistola, 52 munições de diferentes calibres e um caderno de anotações do tráfico.

Eles foram localizados em uma residência, no povoado de Bom Conselho. Manoel e Rogério estão custodiados na sede da delegacia local e serão encaminhados para a audiência de custódia. O material apreendido passará por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

