Dupla suspeita de tráfico é presa em Itamaraju

Um casal suspeito de tráfico de drogas foi preso por policiais militares, nesta quinta-feira, 10, na rua Providência, bairro de Várzea Alegre, em Itamaraju, a 620 km de Salvador.

Adicleia da Silva Chaves, de 24 anos, e Valdinei Jesus dos Santos, 29, foram localizados após as denúncias informarem a ação criminosa do casal na Providência. Com eles foram apreendidos uma espingarda de fabricação artesanal, 494 gramas de crack e R$ 261, além de dois celulares e dois cartões de crédito.

Segundo a polícia, Adicleia, mulher do traficante José Carlos Lopes, o Buiú, já era investigada. O delegado Gilvan de Meireles Prates esclareceu que a droga foi encontrada na casa dela e a espingarda na residência de Valdinei. A dupla foi autuada por tráfico de drogas e associação ao tráfico, e Valdinei também por posse ilegal de arma de fogo.

