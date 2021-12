Dupla suspeita de tráfico de drogas é presa em Itaparica

Apontados pela polícia com envolvimento no tráfico de drogas, Antônio Leandro da Fonseca Silva, o "Léo Bocão", e Tamires Conceição Silva, a "Ninha", foram presos nesta quinta-feira, 10, no bairro Alto das Pombas, na Ilha de Itaparica.

O titular da 19ª Delegacia Territorial (DT/Itaparica), delegado Artur Fernando Guimarães, informou que os suspeitos, detidos em locais diferentes durante operação das polícias civil e militar, são integrantes de uma quadrilha que vinha sendo investigada há cerca de um mês.

Antônio Leandro e Tamires Conceição foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A dupla será encaminhada à audiência de custódia. Antônio se encontrava em liberdade condicional por tráfico de drogas.

Com eles, foram apreendidos maconha, crack, cocaína, três balanças de precisão, celulares e material para embalar drogas. Todo o material será encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo