Dupla suspeita de esfaquear idoso em assalto é presa em Novo Horizonte

Uma dupla foi presa na noite desta sexta-feira, 6, suspeita de tentar cometer um latrocínio (roubo seguido de morte) contra um idoso de 60 anos. A vítima, que teve seus pertences roubados, foi esfaqueada ao tentar reagir ao assalto. Ele foi socorrido para o Hospital de Ibitiara. O estado de saúde do homem não foi divulgado.

O caso ocorreu no povoado de Taperinha, na cidade de Novo Horizonte (a 395 quilômetros de Salvador). As equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Chapada e da 29ª CIPM (Seabra) prenderam Luís Paulo de Jesus, conhecido como "Pirrel" e Antônio Marcos de Oliveira, próximo à casa do idoso, que não teve o nome divulgado.

Com a dupla, os policiais encontraram a faca utilizada na tentativa de latrocínio. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Seabra.

