Dupla sequestra funcionário e rouba joalheria em Conquista

Dois homens armados assaltaram a joalheria 'Norma Joias' na manhã desta quarta-feira, 19, em Vitória da Conquista, a 509 km de Salvador. O estabelecimento fica localizado na Rua Francisco Santos, no centro do município.

Os assaltantes sequestraram um dos funcionários na noite anterior do assalto quando ele chegava em casa após o trabalho. O rapaz ficou como refém dos bandidos por cerca de dez horas, até amanhecer e os criminosos obrigarem o funcionário a seguir para joalheria para abrir a loja no seu horário normal de funcionamento. Conforme os outros funcionários chegavam na loja para trabalhar, também iam sendo feitos reféns.

De acordo com informações do Blog da Resenha Geral, os bandidos fugiram depois da ação, que durou cerca de 30 minutos, levando mercadorias que estão avaliadas em R$ 200 mil. Segundo o major Souza Lima, comandante da 77ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), as investigações foram iniciadas com a análise das câmeras de monitoramento do local. "As imagens não estão muito boas para a identificação dos bandidos, mas acreditamos que não eram apenas os dois que fizeram o funcionário de refém, deve ter mais um por trás, dando suporte à ação", revelou o major.

A polícia fez rondas no local, mas até o momento não localizaram os suspeitos pelo crime. As investigações prosseguem na tentativa de localizá-los.

