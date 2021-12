Dupla presa com fuzis M4 e AK-47 em Feira

Dois homens foram presos em flagrante na madrugada desta sexta-feira, 16, no bairro Santa Mônica e no distrito de Humildes, em Feira de Santana, acusados de integrar uma quadrilha de assalto a bancos em cidades do interior do estado.

Com eles foram apreendidos diversas armas de grosso calibre e R$ 40 mil, além de farta munição. No arsenal estavam um fuzil M4, arma usada pelos marines americanos, e um fuzil AK-47/756, utilizado pelo exército russo, além de espingarda calibre 20 e pistolas 9 milímetros, todas de uso restritos e que entraram no país de forma ilegal.

Gilvando Lima dos Santos, o "Vando", morador no distrito de Humildes, é apontado como líder da quadrilha, que já agiu nas cidades de Amargosa, Castro Alves, Ituberá e recentemente assaltou os bancos do Brasil e Bradesco de Barra da Estiva.

