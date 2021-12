Dupla morre durante conflito com polícia em Itamaraju

Dois homens morreram durante um conflito com a Polícia Civil em Itamaraju, no extremo sul da Bahia, na manhã desta sexta-feira, 5. De acordo com informações da polícia, os agentes estavam realizando ações para coibir a violência no município e acabaram sendo surpreendidos com os tiros.

Os suspeitos, identificados como Lucas Alves da Silva “Galego” e Fabiano Souza Costa “Caboclo”, chegaram a ser encaminhados ao Hospital Municipal de Itamaraju, mas não resistiram aos ferimentos.

Ainda de acordo com a polícia, a dupla era acusada de ter participação em diversos homicídios no município, além de tráfico de drogas. As informações são do Itamaraju Notíciais.

