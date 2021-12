Dupla morre após confronto com a polícia em Rio Real

Dois homens armados foram mortos após troca de tiros com a polícia nesta segunda-feira, 20, no município de Rio Real (a 208 km de Salvador). Com os suspeitos foram encontrados drogas, armas e um veículo

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), policiais faziam ações de rotina quando foram avisados sobre homens armados na Rua Manoel Nolasco Sobrinho. No local, dois suspeitos foram cercados, mas atiraram quando perceberam que seriam presos.

Após confronto, a dupla, ainda não identificada, foi socorrida para unidade médica da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Com eles foram apreendidos uma espingarda calibre 20, dois revólveres calibre 38, munições, um tablete de maconha prensada de aproximadamente 1 kg, 28 trouxas da mesma erva, três cadernetas, e um carro modelo Voyage, placa OKM-9454.

