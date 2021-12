Dupla explode caixa eletrônico em Mansidão

Dois homens explodiram um caixa eletrônico do Banco do Brasil na cidade de Mansidão, a 821 km de Salvador, na madrugada deste sábado, 4. Este é o segundo caso registado no estado, na cidade de Conceição do Almeida um grupo também explodiu caixas. A dupla teria chegado ao local a bordo de uma motocicleta e após o ato fugiu rumo ao Piauí.

Conforme a delegacia, o caixa eletrônico ficou parcialmente destruído, e devido a baixa ofensividade do explosivo utilizado, os criminosos não conseguiram pegar o dinheiro.

Até a publicação da matéria, nenhum dos suspeitos foi encontrado.

