Dupla é presa tentando jogar granadas em presídio na Bahia

Dois homens foram presos tentando jogar duas granadas dentro do Presídio Advogado Nilton Gonçalves, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. De acordo com o Blog do Anderson, a dupla pretendia matar rivais que estão presos na unidade prisional.

Policiais militares foram alertados da ação e flagraram os dois com as granadas. Eles estavam em um carro e um deles ainda tentou fugir, mas foi detido no anel rodoviário da cidade, que fica a cerca de quatro quilômetros do presídio.

A dupla foi levada para o Distrito Integrado de Segurança Pública. O presídio é uma unidade que abriga presos que cumprem regime semiaberto. Ele fica em um bairro residencial e tem um muro que dá acesso para a rua.

adblock ativo