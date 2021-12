Dupla é presa por tentativa de homicídio em Brumado

Com mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio, Ítalo Santos Meira, de 25 anos, e Fábio Santos Novais, 36, foram presos nesta sexta-feira, 7, em Brumado (distante a 559 km de Salvador), durante ação conjunta das polícias Civil e Militar.

Conforme a Polícia Civil (PC), a dupla é suspeita de tentar matar Danilo da Silva Santos, 21. O crime ocorreu no dia 8 de novembro, em via pública, no bairro Urbis II. Ítalo e Fábio estão custodiados na Delegacia Territorial de Brumado e seguem à disposição da Justiça.

