Dupla é presa por repassar dinheiro falso e tentar subornar PMs

Dois homens foram presos, na noite da sexta-feira, 5, em Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador), suspeitos de repassar dinheiro falsificado e ainda tentar subornar policiais militares. Marcos Vinicius da Cruz Santos e um outro homem que não teve o nome divulgado também estariam com drogas.

Segundo informações do site Acorda Cidade, equipes da Rondesp Leste faziam rondas na avenida Getúlio Vargas quando foram acionada por funcionários de uma farmácia, que disseram ter recebido uma cédula falsa de R$ 100 de dois homens após efetuaram compras na unidade.

A dupla foi localizada nas imediações do estabelecimento. Ainda de acordo com o Acorda Cidade, os policiais afirmaram ter encontrado no bolso de Marcos cerca de R$ 1.100 em cédulas de R$ 100 falsas, além de R$ 694 em notas verdadeiras, e uma pequena porção de maconha.

Ao ser conduzido à delegacia, Marcos teria oferecido todo o dinheiro a PM. Marcos e o outro suspeito, que também responderão por prisão por tentativa de suborno, foram apresentados a Central de Flagrantes no Complexo de Delegacias, no bairro Sobradinho, e estão à disposição da Justiça.

adblock ativo