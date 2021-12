Dupla é presa por porte ilegal de arma de fogo na BR-101

Dois homens, 32 e 25 anos, foram presos na noite desta sexta-feira, 21, por suspeita de porte ilegal de arma de fogo. A ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ocorreu na BR 101, trecho do município de Ibirapitanga (distante a 350 km de Salvador), no sul do estado.

De acordo com as equipes, durante a fiscalização, um veículo modelo Fiat Palio foi abordado. Dentro do carro, os dois ocupantes apresentaram nervosismo e contradições nas respostas aos policiais e, por isso, foi realizada a revista pessoal e do automóvel.

Com o motorista, foi encontrada uma pistola calibre 7.65 mm, já o passageiro portava um revólver calibre 38. Questionados, os suspeitos disseram que as armas eram para defesa pessoal.

A dupla foi conduzida à Delegacia de Polícia Judiciária, para formalização do flagrante e demais procedimentos cabíveis.

