Dupla é presa em flagrante em operação policial em Luís Eduardo Magalhães

Dois homens foram presos e cerca de 1,5 kg de cocaína, meio quilo de crack foram apreendidos durante a megaoperação Saturação que ocorreu no município de Luís Eduardo Magalhães (a 962 quilômetros de Salvador), no extremo Oeste da Bahia. A ação ocorreu nesta sexta-feira, 25.

De acordo com a Secretária de Segurança Pública (SSP-BA), a operação realizada entre as polícias Militar e Civil aconteceu para desarticular uma quadrilha de traficantes que atua no bairro Santa Cruz. Durante a megaoperação foram efetuadas blitz, barreiras e abordagens a estabelecimentos comerciais.

Ainda segundo a SSP, durante o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão foram encontrados cocaína, crack, duas balanças, e um simulacro de pistola e uma prensa. O material apreendido foi encontrado com dois homens, que não foram identificados.

Foram abordados nas barreiras 212 veículos (quatro carros e oito motos acabaram apreendidos) e 302 pessoas. O diretor do Departamento de Polícia do Interior (Depin), delegado Flávio Gois, e o comandante de Operações da PM, coronel Paulo Uzêda, destacaram a integração e informaram que semanalmente um bairro daquela cidade receberá aquele tipo de ação.

Participaram da operação equipes da 11ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras), da 85ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/LEM), da Cipe Cerrado e da Rondesp Oeste.

adblock ativo