Dupla é presa em flagrante com 4 kg de cocaína em Eunápolis

Dois homens foram presos em flagrante, no final da tarde desta sexta-feira, 17, em Eunápolis (a 528 quilômetros de Salvador), com quatro quilos de cocaína. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a droga estava em uma residência que já vinha sendo monitorada.

Ainda de acordo com a SSP, o delegado titular da 23ª Coorpin, Moisés Damasceno, acrescentou que os suspeitos podem ter participação em homicídios e estelionato na região e que outros integrantes ainda estão sendo procurados.

Igor Gillian Caldas Ramos e Vagner Sena Brito foram apreendidos por investigadores da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis). Eles foram autuados por tráfico de drogas e associação criminosa.

adblock ativo