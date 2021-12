Dupla é presa e caminhão furtado em Santo Antônio de Jesus é recuperado em Conde

Dois homens foram presos no município de Santo Antônio de Jesus e um caminhão furtado foi recapturado na tarde desta segunda-feira, 17, em Conde (a 186 quilômetros de Salvador).

Conforme a Polícia Civil, Jeová Correia do Nascimento Silva e Jônatas Martins Delgado foram flagrados com o caminhão, que é acoplado com câmara frigorífica por equipes do do Serviço de Investigação (SI), da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) do município.

Investigações apontam que um dos suspeitos seria proprietário de uma empesa de gelo. O caminhão deve ser entregue ao verdadeiro dono, enquanto os suspeitos permanecem detidos a disposição da justiça.

