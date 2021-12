Dupla é presa e adolescente apreendida com drogas em Feira de Santana

Duas pessoas foram presas e uma adolescente apreendida neste domingo, 14, com drogas escondidas no carro, na BR 324, nas proximidades da entrada do distrito de Humildes, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

Ao todo, 11 tablets de maconha e uma porção de cocaína foram encontradas embaixo do banco traseiro e nas portas laterais do veiculo. Betiana Nunes Baião e Ubiraci Marques dos Santos foram presos e uma adolescente, não identificada, apreendida, segundo o site Acorda Cidade.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PMBA), todos são residentes no bairro Itinga, em Lauro de Freitas.

adblock ativo