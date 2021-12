Dupla é presa durante operação policial em Alagoinhas

Dois homens foram presos na noite desta sexta-feira, 3, durante a segunda fase da Operação Lábaro, deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caso ocorreu na BR 101, no município de Alagoinhas (a 124 quilômetros de Salvador).

De acordo com a PRF, os agentes abordaram um veículo VW/FOX e no interior do carro localizaram uma arma calibre 32 de porte ilegal. Após consultas nos sistemas, foi constatado que o automóvel possuía registro de roubo ocorrido em Catu (a 93 quilômetros de Salvador).

A dupla foi presa e encaminhada à delegacia de polícia judiciária local, incluindo o veículo apreendido, revólver e outros bens.

