Dupla é presa com sessenta quilos de maconha em Euclides da Cunha

Dois homens foram presos na manhã desta sexta-feira, 14, por suspeita de tráfico de drogas no município de Euclides da Cunha (distante a 311 km de Salvador), no leste baiano. Ao todo, sessenta quilos de maconha foram apreendidos junto com a dupla.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os suspeitos estavam transportando a droga em uma motocicleta quando foram abordados pela Polícia Militar (PM-BA) que fazia uma operação preventiva para o Carnaval.

O entorpecente e os suspeitos foram apresentados na Delegacia Territorial da cidade, onde o flagrante foi efetuado.

