Dupla é presa com quase 500 pinos de cocaína em Senhor do Bonfim

Dois suspeitos de tráfico de drogas foram presos na quinta-feira, 19, no povoado de Baraúnas, em Senhor do Bonfim (distante 390 km de Salvador). Com os suspeitos foram apreendidos 498 pinos de cocaína prontas para venda, um cheque no valor de R$ 2,7 mil, dois celulares e uma quantia em dinheiro.

De acordo com a Polícia Civil, a droga estava sendo transportada no banco de trás de um veículo, ocupado pelos suspeitos identificados como Adriano Silva de Moraes, de 36 anos e Djalvo José de Castro, 56. A prisão ocorreu após uma denúncia de que um carro transportava drogas que seriam comercializadas no local.

A dupla, que já tem passagens por receptação e tráfico de drogas, foi autuada em flagrante mais uma vez. Eles estão à disposição da Justiça e o material apreendido seguiu para a perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

