Dupla é presa com pistola e rádios comunicadores em ônibus na BA-093

Um dupla foi presa com uma pistola e rádios comunicadores dentro de um ônibus intermunicipal na BA-093, nas proximidades da cidade de Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Uma adolescente que acompanhava os homens também foi apreendida. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira, 5.

A Polícia Militar foi acionada no início da tarde com a denúncia de que pessoas em atitude suspeita teriam embarcado no ônibus da empresa Marte. Ao avistarem o ônibus na BA-093, os PMs fizeram a abordagem e encontraram os objetos com os suspeitos.

Além da arma de fogo com 19 cartuchos, os suspeitos portavam dois rádios comunicadores e quatro celulares. Os três conduzidos foram apresentados na delegacia de Pojuca e encaminhados posteriormente à delegacia de Mata de São João.

