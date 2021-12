Dupla é presa com material explosivo em Santo Estevão

Duas pessoas foram presas com explosivos nesta segunda-feira, 6, na cidade de Santo Estevão (a 156 Km de Salvador).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Willian Gonçalves Ferreira, 30 anos, e Josimar de Jesus Santos, o 'Grilo', 32, foram presos em flagrante com dez artefatos explosivos que seriam repassados na rodoviária do município.

Os policiais faziam ronda as localidades da Conder e do Alto do Rosário quando perceberam Willian nervoso, carregando sacolas.

Ele foi abordado e, durante revista, foram encontrados dez artefatos explosivos no formato emulsão, nove espoletas e um cordel detonante.

Em depoimento inicial ele informou que entregaria os materiais a Grilo, na rodoviária de Santo Estevão. Uma campana foi montada e o Josimar também foi preso. Com ele foi apreendida a quantia de R$ 420.

A dupla e os materiais foram apresentados na Delegacia Territorial de Santo Estevão.

