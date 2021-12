Dupla é presa com mais de oito quilos de drogas em Feira

A polícia apreendeu cerca de oito quilos de drogas, dois revólveres, um de calibre 38 e outro 32, e uma balança de precisão na manhã desta sexta-feira, 3, em Feira de Santana, a 108 km de Salvador. Segundo o titular do Departamento de Narcóticos (Denarc) do município, delegado Matheus Souza, os materiais apreendidos estavam com os traficantes Érico Santos Andrade, de 23 anos, e Anderson Lima dos Santos, 18.

A dupla foi flagrada por investigadores do Denarc/Feira na última segunda-feira, 29, num imóvel da Rua Bela Vista, no bairro Jussara, com sete tabletes e 235 trouxas de maconha, 203 papelotes de cocaína e três pedras de crack. O local era usado como ponto de venda de drogas.

Autuados em flagrante por tráfico, Érico e Anderson já se encontram no presídio de Feira de Santana. Os mais de oito quilos da droga foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde serão periciados.

