Dupla é presa com explosivos em Itaparica

Dois homens foram presos com explosivos nesta segunda-feira, 14, na Ilha de Itaparica. O material estava em uma mochilha encontrada com a dupla, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Policiais fizeram buscas em uma casa apontada como sendo de Abel Gomes Cerqueira, um dos detidos, após receber uma denúncia anônima. Ao chegar no local, Abel e o comparsa Renan de Tarson Messa de Figueiredo tentaram fugir, mas foram alcançados.

Eles foram detidos e os policiais apreenderam explosivos, munições calibres 40 e 12, além de porções de drogas e embalagens plásticas.

adblock ativo