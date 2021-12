Dupla é presa com espingarda e drogas em Alagoinhas

Dois homens foram presos com uma espingarda e drogas na noite desta quarta-feira, 19, no município de Alagoinhas (a 108 km de Salvador). Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os suspeitos de tráfico foram flagrados durante rondas do 4º Batalhão da Polícia Militar.

A dupla estava próxima a um matagal, na rua Nova Brasília, quando foram alvos da abordagem dos policiais. Além da espingarda calibre 12, eles estavam com munições e porções de maconha. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Alagoinhas.

