Dupla é presa com drogas e dinheiro em Feira de Santana

Dois jovens de 19 e 21 anos foram presos em flagrante nesta terça-feira, 28, no município de Feira de Santana, a 112 km de Salvador.

Carlos Geilson Leite Bento, de 21 anos, e Vinícius dos Santos Santiago, de 19, foram presos no Beco do Dical, no bairro Irmã Dulce, com 250 dolões de maconha e a quantia de R$ 106. A prisão foi feita por policiais militares da 67ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).



De acordo com informações da Polícia Militar, Carlos tem ficha criminal por porte ilegal de armas, e Vinícius possui entrada por tráfico de drogas. A dupla foi encaminhada à Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE).

