Dupla é presa com drogas e armas em Lauro de Freitas; adolescentes são apreendidos

Dois jovens foram presos e três adolescentes apreendidos na manhã desta quinta-feira, 14, com armas e drogas no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), durante operação conjunta das Polícias Militar e Civil.

Bruno Santos dos Santos, de 21 anos, conhecido como 'Farofa', Uiliam da Silva Freitas Santos, 23 anos, e três menores, dois com 12 e outro com 17, foram flagrados na região conhecida como Queira Deus, no bairro de Portão, com dois revólveres, dois celulares, maconha, crack, cocaína, um boné camuflado das Forças Armadas e duas jaquetas.

A ação da 52ª Companhia Independente de Polícia Militar e da 34ª Delegacia Territorial teve como objetivo coibir o tráfico de drogas e pacificar o bairro, que receberá a 'Micareta de Portão', no próximo fim de semana. “São 48 dias sem homicídio na área”, comemorou o major PM Fabrício Oliveira, comandante da 52ª CIPM, por meio de nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

A dupla, investigada pelo homicídio de Antônio César dos Santos Freitas em setembro deste ano, foi autuada em flagrante por tráfico de drogas, porte ilegal de armas e corrupção de menores. Os adolescentes foram encaminhados para a delegacia, onde onde foram lavrados boletins de ato infracional.

