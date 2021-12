Dupla é presa com armas e drogas em Simões Filho

Dois homens foram presos com drogas e armas nesta sexta-feira, 24, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Segundo informações da Polícia Militar, eles são suspeitos de participação em um tiroteio com policiais em Paripe, no último sábado, 18.

As equipes foram até o Centro Industrial de Aratu (CIA), onde prenderam a dupla com dois revólveres calibres 32 e 38, 150 pinos cocaína, munições de diversos calibres, 45 embalagens de maconha, uma pedra de crack, além de uma balança e três celulares.

Os envolvidos e todo material apreendido foram apresentados na delegacia de Simões FIlho.

