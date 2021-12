Dupla é presa com 30 quilos de maconha escondidos em carro

Dois homens foram presos por tráfico de drogas na terça-feira, 22, após serem flagrados com 30 quilos de maconha escondida em um carro na BR-410, trecho do município baiano de Ribeira do Pombal (distante 286 km de Salvador).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes fiscalizavam a rodovia quando o condutor de um veículo ignorou a ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Os PRF's seguiram o motorista, que chegou a invadir o perímetro urbano e transitou em alta velocidade pelas ruas da cidade.

Após oito quilômetros de perseguição, os agentes federais conseguiram alcançar o veículo e deter o condutor, um homem de 45 anos, e o carona, de 40. A identidade dos suspeitos não foi revelada.

No porta-malas do veículo, os policiais encontraram 27 pacotes de maconha prensada. Os tabletes totalizaram 30 quilos de drogas.

A dupla foi presa em flagrante por tráfico de drogas, e foram levados junto com o entorpecente a Delegacia de Polícia Civil. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.

