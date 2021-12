Dupla é presa após ser rastreada por GPS de celular de vítima

Dois homens foram presos na cidade de Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia, suspeitos de terem roubado um carro na cidade. A detenção ocorreu com ajuda do GPS do celular da vítima, que estava de posse de um dos bandidos.

Segundo o site Radar 64, três criminosos, após o roubo, foram perseguidos por policiais e acabaram batendo o veículo em um coqueiro. Em seguida, eles fugiram a pé.

Contudo, dois deles foram localizados depois que uma das vítimas conseguiu rastrear o aparelho pelo GPS. A polícia fez busca pela região junto com ela, que reconheceu os suspeitos em um carro de transporte irregular.

Kleyton de Jesus Gonçalves e Jonata Lima de Souza, ambos com 19 anos, foram presos em flagrante. A arma usada no crime não foi localizada com eles. O comparsa não foi encontrado.

