Dupla é presa após ser flagrada com drogas em estacionamento de hipermercado

Dois homens foram presos nesta quinta-feira, 24, após serem flagrados com drogas no estacionamento de um hipermercado no centro da cidade de Juazeiro (a 553 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações da Polícia Civil, Lucas Barbosa dos Santos e Maítero Almeida dos Santos foram conduzido à Delegacia Territorial (DT) de Juazeiro e autuados pelo crime de tráfico de drogas.

Com eles foram apreendidas 43 gramas de cocaína. A droga foi encaminhada para o Departamento de Policia Técnica (DPT).

