Dupla é presa após instalar chupa-cabra em caixa eletrônico

O mineiro Claudio Eleotério Ribeiro, de 38 anos, e o cearense Francisco Teixeira de Araújo, de 30 anos, foram presos nesta quinta-feira, 29, após serem flagrados pelas câmeras de segurança de uma agência bancária, em Guaratinga, no extremo sul do estado, instalando um "chupa-cabra" em um dos caixas eletrônicos do banco.

Segundo o titular Sinézio Vieira Júnior, da Delegacia Territorial (DT/Guaratinga), a dupla confessou que já tinha instalado um dispositivo semelhante em um banco da cidade vizinha de Itamaraju, a fim de roubar os dados bancários e senhas dos clientes.

A dupla confeccionava cartões magnéticos e realizava saques e compras em nome das vítimas. O cartão era clonado com um aparelho composto de uma microcâmera acoplada a seis baterias de celulares, que serviam para gravar as senhas, e outro dispositivo que prendia o cartão inserido no caixa.

De acordo com o delegado, Claudio e o comparsa adquiriram o dispositivo com um homem de prenome Marcos, no estado do Paraná, por R$ 2 mil.

A dupla já havia sido presa pelo mesmo golpe em Valença, também na Bahia, e no estado de São Paulo, onde Claudio reside atualmente. Eles foram autuados em flagrante por furto qualificado e fraude.

Eles permanecem custodiados na DT de Guaratinga à disposição da Justiça.

