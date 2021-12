Dupla é flagrada com droga e revólver escondidos em bica

Dois homens foram flagrados na quarta-feira, 17, com drogas e arma escondidos em uma bica de escoamento na cidade de Jacobina (distante a 330 km de Salvador), no norte da Bahia.

Conforme a Polícia Militar (PM-BA), os policiais foram averiguar uma denúncia de que um mototaxista armado estava praticando roubos e distribuindo entorpecentes no bairro Tamarindo.

No local, os PMs encontraram o suspeito carregando uma mochila com 30 trouxas de maconha. Durante averiguação, ele indicou o endereço onde escondia mais drogas, em uma casa no bairro Ladeira Vermelha.

Em frente ao imóvel, estava um comparsa do mototaxista que conduziu os policiais até os fundos da residência e, dentro de uma bica de escoamento, foram localizados 53 pinos plásticos com cocaína, um revólver calibre 38 com quatro cartuchos e uma balança.

Os suspeitos afirmaram que praticavam assaltos com a utilização de uma motocicleta vermelha, com um criminoso que foi encontrado morto este mês. A dupla e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Jacobina.

