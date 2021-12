Dupla é detida com drogas e armas em Itacaré

Dois suspeitos foram detidos na tarde desta quinta-feira, 18, após serem flagrados com armas e drogas na cidade de Itacaré (a 248 quilômetros de Salvador), no Sul do estado. O caso foi divulgado nesta sexta, 19.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os homens, que não tiveram a identidade divulgada, são suspeito de envolvimento com o trafico de drogas, roubo e homicídios.

Com eles foram apreendidos uma espingarda calibre 28, munições e a cadela Íris, da raça Pastor Belga Malinois, auxiliou os policiais a encontrarem um tablete de maconha prensada pesando cerca de 1,5 quilos. O caso foi direcionado a Delegacia Territorial de Itacaré.

adblock ativo