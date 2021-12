Dupla é detida com cerca de 100 quilos de maconha em Conquista

Duas mulheres, de 23 e 28 anos, foram detidas na tarde deste domingo, 23, durante uma fiscalização em um ônibus interestadual na BR 116, trecho de Vitória da Conquista (a 521 quilômetros de Salvador).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram encontrados, dentro de três malas que estavam no bagageiro externo do veículo, 117 tabletes de maconha, pesando 93 kg.

As mulheres, que estavam no ônibus que havia saído de São Paulo (SP) com destino Arapiraca (AL), informaram aos policias que receberiam uma certa quantia em dinheiro caso entregassem as drogas em Recife (PE).

As moradoras de Santo André (SP), foram encaminhadas a Delegacia de Polícia Civil em Conquista e responderão por tráfico de drogas.

