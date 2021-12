Dupla é apreendida após roubar joalheria e algemar funcionários

Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos na tarde deste sábado, 24, após assaltarem uma joalheria no centro de Porto Seguro (a 710 quilômetros de Salvador). Na ação, a dupla, que estava armada, chegou a algemar os funcionários do estabelecimento, enquanto recolhiam os objetos.

Segundo informações do site Radar 64, os suspeitos utilizaram máscaras para evitar que as vítimas os reconhecessem. Os dois foram apreendidos por guarnições da Polícia Militar poucos instantes depois do roubo.

Com eles, foram encontrados 62 correntes, três pares de aliança, 28 relógios, duas máscaras, um revólver calibre 38 e uma pistola falsa.

Os suspeitos e o material foram levados para a 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro.

