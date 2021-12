Duas vítimas de chacina em Feira devem ser enterradas nesta sexta

Os corpos da adolescente Emile de Jesus Moura, de 16 anos, do filho dela, Enzo de Jesus, de 1 ano e 6 meses, e do bebê que ela esperava (todos mortos em incêndio) devem ser liberados nesta sexta-feira, 6, para sepultamento, conforme revelou o pintor Júlio de Jesus Moura, 38, tio da jovem.

Júlio explicou que, nesta quinta, 5, após analisarem algumas fotos de Emile, ultrassons da gravidez e exames de Enzo, os peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana conseguiram fazer a identificação dos corpos.

“Eles pediram fotos que Emile estivesse sorrindo, com os dentes aparecendo, a segunda via do ultrassom do bebê e o teste do pezinho de Enzo. Assim ficou mais fácil para resolver”, afirmou o rapaz.

Ainda de acordo com ele, os corpos dos outros sobrinhos, Thaís de Jesus Moura, 13, de Carlos Alexsandro de Jesus Moura, 9, e de Xayane Vitória de Jesus Moura, 8, vão precisar passar por exame de DNA, pois não foi possível identificá-los pelas arcadas dentárias. As crianças não tinham documentos odontológicos. Até a noite desta quinta, o local dos enterros e o horário ainda não haviam sido definidos.

Júlio ressaltou que, além da dificuldade para liberar os corpos dos sobrinhos, a família também tem passado por momentos de apreensão e incertezas, já que a irmã, Cristina de Jesus Moura, 37, e a sobrinha caçula, Ayla Danielle de Jesus Moura, 4, únicas sobreviventes do atentado, continuam internadas em estado grave.

Transferidas para Salvador

Na quarta, 4, Cristina e Ayla foram transferidas de Feira de Santana para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. A mulher deixou o Hospital Geral Clériston Andrade (Feira) no final da manhã e chegou ao HGE por volta das 15h da tarde.

Segundo registro do posto da Polícia Civil da unidade médica, Cristina teve 70% do corpo queimado e seu estado de saúde é considerado grave.

Já Ayla estava no Hospital Estadual da Criança e deu entrada no HGE às 10h da noite. Ela sofreu queimaduras em várias partes do corpo, principalmente no rosto, e o estado de saúde dela é delicado.

Gilson é apontado pela polícia como responsável por atear fogo na casa (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

Comerciante é procurado

O delegado Gustavo Coutinho, titular do Departamento de Homicídios (DHPP) de Feira de Santana, disse que durante esta quinta, investigadores da unidade fizeram buscas pela cidade com o intuito de prender o comerciante Gilson de Jesus Moura, 49.

Ele é apontado pela polícia como o responsável por atear fogo na casa, na madrugada da quarta-feira, enquanto a família dormia. Após o crime, Gilson trancou a porta do imóvel, no Residencial Alto do Rosário, em Mangabeiras, e não foi mais visto. Ele fugiu em seu carro, um VW Gol vermelho [HZT-7123].

Conforme Coutinho, desde a tarde da quarta, o comerciante é considerado foragido da Justiça e está com mandado de prisão preventiva. Ele deve responder por cinco homicídios, duas tentativas e um aborto, segundo declarou o titular.

