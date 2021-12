Duas vítimas de acidente na BR-116 continuam internadas

Duas das doze vítimas do acidente envolvendo um micro-ônibus e uma carreta, na BR-116, que foram encaminhadas ao Hospital Prado Valadares, em Jequié (a 358 km de Salvador), até às 10h desta segunda-feira, 17, apresentaram estabilidade no quadro clínico. Segundo boletim divulgado pela enfermaria da unidade de saúde, Cosme da Silva, 21, natural de São José da Tapera, em Alagoas, e José Leandro Feitosa, 21, de Ribeirão Preto, já se locomovem e recebem visitas de familiares. Apesar do avanço clínico, não há previsão de alta.

Ainda de acordo com o hospital, ambos aguardam novos exames médicos.

Acidente - O acidente aconteceu na madrugada deste domingo, 16, no km 597, localizado no município de Irajuba (a 300 quilômetros de Salvador). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta e o micro-ônibus bateram de frente em uma curva perigosa. As 12 vítimas voltavam do corte de cana no interior de São Paulo para o município de São José da Tapera, em Alagoas. Nove morreram na hora e três foram encaminhadas ao Hospital Prado Valadares. Um deles morreu antes de dar entrada na unidade médica.

