Duas toneladas de maconha são apreendidas em Iraquara

Cerca de duas toneladas de maconha foram apreendidas neste sábado, 29, em Iraquara (a 480 quilômetros de Salvador). A droga era cultivada e distribuída em um sítio.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), agentes das Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipes) Chapada e Semiárido receberam denúncias sobre a plantação do entorpecente. As guarnições chegaram no local e foram recebidas a tiros por Ronaldo Cruz de Souza. Durante o confronto, o suspeito foi atingido, socorrido ao hospital local, porém não resistiu aos ferimentos.

Ronaldo, que era responsável por vigiar a plantação, estava com um revólver calibre 38 e munições.

Por conta da grande quantidade de pés, aproximadamente 250 mil, foi necessário solicitar um trator da prefeitura para ajudar na erradicação. Dentro da residência localizada no sítio foram apreendidos 72 kg de maconha colhidos, 40 kg da mesma droga prensada, vasilhas e sacolas plásticas.

Segundo o comandante do Policiamento Especializado (CPE) da PM, coronel Sérgio Freire, a ação continua. "Vamos agora atrás dos donos deste grande montante de entorpecentes", afirma.

As buscas e erradicação contaram com apoio das equipes da 29ª CIPM, 42ª CIPM, 7° BPM e da Rondesp Chapada.

adblock ativo