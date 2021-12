Duas toneladas de cigarros são apreendidas em São Gonçalo do Campos

Duas toneladas de cigarros contrabandeados foram apreendidas nesta segunda-feira, 18, em São Gonçalo dos Campos (a 115 km de Salvador). A operação foi realizada pela Polícia Federal em uma junto com a Companhia Independente de Policiamento Especializado - Litoral Norte (Cipe/LN).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a carga é avaliada em quase 3 milhões e estava escondida em uma oficina no município. A outra parte do material foi apreendido em depósitos de Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

Quatro homens entre 36 e 52 anos, que não tiveram os nomes revelados, foram encaminhados junto com a carga apreendida ao posto da Polícia Federal (PF), em Feira de Santana.

Os policiais ainda apreenderam um caminhão, um veículo utilitário e quatro aparelhos celulares. A polícia investiga o caso.

