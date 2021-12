Duas pessoas são presas com armas e moto roubada no interior da Bahia

Duas pessoas foram presas com armas, drogas e veículo roubado, na noite deste domingo, 11, nas cidades de nas cidades de Senhor do Bonfim (a 384km de Salvador) e Casa Nova (a 575km da capital).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o primeiro caso aconteceu por volta das 17h, quando os policiais realizavam abordagens na BA-220, no trecho entre os municípios de Andorinha e Senhor do Bonfim.

No procedimento de revista, Adernoel Almeida da Cruz Filho foi encontrado com uma pistola calibre 380, um carregador para o armamento e 16 munições. Encaminhado à Delegacia de Senhor do Bonfim, ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.

Casa Nova

Já na cidade de Casa Nova, durante atividade dos policiais, às 20h30, um homem de 18 anos, foi conduzido para delegacia após ser encontrado com maconha, mas foi liberado em seguida.

Quantidade de maconha foi insuficiente para autuar o suspeito

No mesmo município, Maurício de Souza Nascimento foi capturado em posse de uma motocicleta modelo Honda CG, placa JQF 6304, com restrição de roubo, sendo levado para a unidade para a delegacia de Juazeiro.

