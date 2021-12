Duas pessoas são mortas em clube no interior da Bahia

Duas pessoas morreram após serem baleadas na tarde deste domingo, 26, no Clube dos Mil, na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano.

Segundo informações do Blog do Valente, o cabeleireiro Pascoal foi atingido enquanto bebia com o cunhado e amigo. Ele tentou fugir, mas acabou morrendo no local.

Em nota, a Polícia Militar informou que a segunda vítima foi encaminhada para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, mas não resistiu aos ferimentos. A motivação e autoria do crime são investigadas pela Polícia Civil.

Uma terceira pessoa foi baleada, mas não há informações sobre o estado de saúde dela.

adblock ativo