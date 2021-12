Duas pessoas são mortas a tiros em Feira de Santana

Duas pessoas foram assassinadas na noite desta sexta-feira, 9, no bairro Cidade Nova, em Feira de Santana. Os suspeitos do homicídio foram localizados por policiais militares logo após o crime.

Daniel Góes Silva, de 25 anos, chegou a ser socorrido ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu. A outra vítima, Josué Estevam, morreu no local, segundo informações do site Acorda Cidade.

Ainda segundo o site, os suspeitos do crime foram localizados logo após policiais militares escutarem os sons dos disparos. Everson Avelino de Jesus, 19 anos, e Ricardo Santos Silva, foram flagrados com uma motocicleta, pistola e um revólver. A dupla foram presos em flagrante e apresentados na delegacia juntamente com todo o material apreendido.

