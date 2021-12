Duas pessoas morrem na BA-262 quando voltavam de uma festa

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas após carro em que estavam capotar na BA-262, por volta das 3h desta segunda-feira, 6. A estrada liga as cidades de Aracatu a Vitória da Conquista. O grupo retornava de uma festa na região.



De acordo com o Blog do Rodrigo Ferraz, o motorista perdeu o controle carro, e saiu da pista. Duas pessoas morreram no local. As outras duas pessoas foram socorridas para o Hospital de Base da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde delas.



No veículo foram encontradas várias latas de cerveja, mas ainda não há informações se o condutor estaria alcoolizado. A polícia Rodoviária Estadual (PRF) investiga o caso.

